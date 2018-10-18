ФОТО: На площади Вабадузе столкнулись автомобиль и автобус: оба водителя в больнице(5)
Сегодня в 13:57 Центр тревоги получил сообщение о столкновении легкового автомобиля и автобуса на площади Вабадузе в Таллинне.
Сегодня в 13:57 Центр тревоги получил сообщение о столкновении легкового автомобиля и автобуса на площади Вабадузе в Таллинне.
По предварительным данным, легковой автомобиль Ford не уступил дорогу городскому автобусу, в результате чего произошло столкновение.
Оба водителя были доставлены в больницу. Пассажиры транспортных средств не пострадали.
Ostujuht
OÜ EESTI HÖÖVELLIIST (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 28.10.2018
Materjali kvaliteedi spetsialist
OTTO BOCK ESTONIA AS
Tähtaeg: 19.10.2018
Head of sales, estonia
SÄHKÖLEHTO (FINESTA BALTIC OÜ)
Tähtaeg: 24.10.2018
Ravimiesitleja
RICHTER GEDEON EESTI FILIAAL
Tähtaeg: 12.11.2018
Peadirektor
KESKKONNAAMET (RIIGIKANTSELEI)
Tähtaeg: 01.11.2018
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