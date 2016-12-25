Идаская префектура сообщает, что после ночных морозов на многих дорогах Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа наблюдается гололед. Сегодня уже произошло два ДТП, в которых пострадали люди.

В 8:45 из-за гололеда съехал в кювет автомобиль Toyota. ДТП произошло на 197 километре шоссе Таллинн-Нарва в волости Вайвара. 64-летнюю водителя доставили в Ида-Вирускую центральную больницу на осмотр. 65-летний пассажир не пострадал.

В 9:50 произошло ДТП на 75 километре шоссе Таллинн-Нарва в волости Кадрина, где в кювет вылетел автомобиль Suzuki. Водитель, 54-летняя женщина, и пассажир, 27-летняя женщина, были доставлены в Ракверескую больницу.

"Утром с дороги за пару часов выехало несколько автомобилей. Поэтому просим всех участников дорожного движения быть очень внимательными и сделать все от себя зависящее, чтобы ваш путь был безопасным", — говорит капитан полиции Тарво Крууп.

"Во-первых, стиль вождения должен соответствовать погодным условиям — следует выбрать такую скорость, которая позволит водителю отреагировать на неожиданное препятствие на дороге или изменившиеся дорожные условия. Обязательно надо держать дистанцию, чтобы избежать возможный наезд на другой автомобиль", — объясняет он.