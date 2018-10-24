ФОТО: На печально известном переходе на Нарвском шоссе произошло очередное ДТП

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Õnnetus Narva mnt-l Foto: Andres Putting

На переходе на Нарвском шоссе в центре Таллинна, где водители постоянно игнорируют красный свет, в среду утром снова произошло ДТП.