24.10.2018, 12:14

ФОТО: На печально известном переходе на Нарвском шоссе произошло очередное ДТП

 (16)
rus.delfi.ee
EST 17
Õnnetus Narva mnt-l
Õnnetus Narva mnt-lFoto: Andres Putting

На переходе на Нарвском шоссе в центре Таллинна, где водители постоянно игнорируют красный свет, в среду утром снова произошло ДТП.

Как ранее писал Delfi, водители постоянно проезжают на красный цвет на данном переходе, создавая опасные ситуации.

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