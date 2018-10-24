24.10.2018, 12:14
ФОТО: На печально известном переходе на Нарвском шоссе произошло очередное ДТП(16)
На переходе на Нарвском шоссе в центре Таллинна, где водители постоянно игнорируют красный свет, в среду утром снова произошло ДТП.
На переходе на Нарвском шоссе в центре Таллинна, где водители постоянно игнорируют красный свет, в среду утром снова произошло ДТП.
Как ранее писал Delfi, водители постоянно проезжают на красный цвет на данном переходе, создавая опасные ситуации.
Mere- ja lennuvedude korraldaja
HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS OÜ
Tähtaeg: 06.11.2018
Peakonstruktor
NORD PROJEKT AS (M-PARTNER HR OÜ)
Tähtaeg: 03.11.2018
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