ФОТО: На Нарвском шоссе трамвай врезался в автомобиль

Сегодня утром в Таллинне на Нарвском шоссе произошло столкновение автомобиля и трамвая.

Сегодня в 9:24 на перекрестке Нарвского шоссе и улицы Крейцвальди столкнулись автомобиль и трамвай. Двигавшийся со стороны Пирита автомобиль совершил поворот налево и выехал перед трамваем.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Сейко Куйка, в ДТП никто не пострадал и движение восстановили в 9:42.