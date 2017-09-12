12.09.2017, 11:00

ФОТО: На Нарвском шоссе трамвай врезался в автомобиль

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ФОТО: На Нарвском шоссе трамвай врезался в автомобиль
Lugeja foto

Сегодня утром в Таллинне на Нарвском шоссе произошло столкновение автомобиля и трамвая.

Сегодня в 9:24 на перекрестке Нарвского шоссе и улицы Крейцвальди столкнулись автомобиль и трамвай. Двигавшийся со стороны Пирита автомобиль совершил поворот налево и выехал перед трамваем.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Сейко Куйка, в ДТП никто не пострадал и движение восстановили в 9:42.

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