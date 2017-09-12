ФОТО: На Нарвском шоссе трамвай врезался в автомобиль

Сегодня утром в Таллинне на Нарвском шоссе произошло столкновение автомобиля и трамвая.
Сегодня в 9:24 на перекрестке Нарвского шоссе и улицы Крейцвальди столкнулись автомобиль и трамвай. Двигавшийся со стороны Пирита автомобиль совершил поворот налево и выехал перед трамваем.
По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Сейко Куйка, в ДТП никто не пострадал и движение восстановили в 9:42.
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