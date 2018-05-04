04.05.2018, 18:19

ФОТО: На Нарвском шоссе столкнулись четыре автомобиля

 (13)
rus.delfi.ee
EST 4
Galerii: 8 pilti
Avarii Narva mnt 13 juures Foto: Madis Veltman

Сегодня в 16:45 возле дома по адресу Нарва мнт, 13 столкнулись четыре автомобиля.

В результате аварии никто не пострадал, но для регулировки движения в час пик на место прибыл и полицейский патруль.

Движение было нарушено.

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