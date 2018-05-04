ФОТО: На Нарвском шоссе столкнулись четыре автомобиля

Сегодня в 16:45 возле дома по адресу Нарва мнт, 13 столкнулись четыре автомобиля.
В результате аварии никто не пострадал, но для регулировки движения в час пик на место прибыл и полицейский патруль.
Движение было нарушено.
Сегодня в 16:45 возле дома по адресу Нарва мнт, 13 столкнулись четыре автомобиля.
В результате аварии никто не пострадал, но для регулировки движения в час пик на место прибыл и полицейский патруль.
Движение было нарушено.
Kommunikatsioonijuht
SOTSIAALDEMOKRAATLIK ERAKOND
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