02.08.2018, 01:06

ФОТО: На мосту Мустакиви в Ласнамяэ произошла стрельба

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rus.delfi.ee
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ФОТО: На мосту Мустакиви в Ласнамяэ произошла стрельба
Lugeja foto

В среду в 23:05 центр тревоги получил сообщение о том, что на мосту Мустакиви на Лаагна теэ в столичном районе Ласнамяэ из огнестрельного оружия стреляли в мужчину.

По предварительным данным, между незнакомыми мужчинами завязался конфликт, в результате которого один выстрелил в другого.

Lugeja foto

Пострадавший был доставлен в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое. Его личность устанавливается.

Стрелявший был задержан на месте. Пистолет Glock должным образом зарегистрирован.

По словам руководителя оперативной службы Пыхьяской префектуры Урмета Тамбре, на месте сейчас работает большое количество полицейских. "Причина, по которой произошел конфликт, и точные обстоятельства случившегося выясняются. На данный момент мы полагаем, что речь идет о конфликте, возникшем между двумя мужчинами, что привело к применению огнестрельного оружия. Жизням других людей ничего не угрожает", — сказал он.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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