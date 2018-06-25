25.06.2018, 14:50

ФОТО: На месте гибели 19-летнего водителя в Тартумаа — цветы и свечи

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rus.delfi.ee
EST
Galerii: 16 pilti
Küünlad Nõo õnnetuskoha juures Foto: Anni Õnneleid

21 июня в 14:42 в деревне Ныгиару волости Ныо в Тартумаа произошло тяжелое ДТП, в котором погиб управлявший автомобилем 19-летний молодой человек, у которого в тот день должен был состояться выпускной. Сегодня на месте трагедии можно наблюдать цветы.

По первоначальным данным полиции, водитель двигавшегося из Тарту в сторону Валга Volkswagen Passat по неизвестной причине внезапно отклонился на встречную полосу. Двигавшемуся ему навстречу 37-летнему водителю грузовика, который вез автомобили, не удалось избежать столкновения. Грузовик Mercedes съехал с дороги в кювет, и автомобиль в свою очередь от полученного удара отлетел примерно на полсотни метров от места столкновения на обочину.

Находившийся в автомобиле в одиночку молодой человек скончался от полученных травм на месте происшествия. По первоначальным данным, молодой человек жил поблизости от места аварии.

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