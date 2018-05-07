07.05.2018, 09:27

ФОТО: На Маяка столкнулись два авто: виновник сбежал, полиция с собаками приступила к его поискам

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rus.delfi.ee
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Galerii: 11 pilti
Foto: Karin Kaljuläte

Сегодня утром в 08:24 недалеко от остановки Sikupilli на улице Маяка в Таллинне столкнулись легковые автомобили Volkswagen и Citroen.

69-летнего водителя Citroen доставили в больницу, водитель второго автомобиля, Volkswagen Polo белого цвета, скрылся с места происшествия.

Прибывшие патрульные полицейские и кинологи со служебными собаками провели поиски в районе ул. Маяка, но сбежавшего водителя пока не удалось найти.

Мужчина мог направиться в сторону ул. Асундузе. На нем могла быть одежда темно-серого цвета, в руках у него были пакеты или сумки.

Полиция просит всех очевидцев этого ДТП, а также людей, которые видели убегающего водителя, позвонить по номеру 112.

Трамвайное движение было нарушено, его восстановили с 9:20.

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