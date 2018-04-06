ФОТО: На льду Чудского озера в "западне" оказались около сотни рыбаков

Сегодня на Чудском озере близ Варнья в Тартумаа на льду застряли около ста рыбаков.

Один из рыбаков сообщил Delfi, что места мало, но они терпеливо ждут спасателей. Он сказал, что на помощь им высланы судна на воздушной подушке и спасательная операция продлится несколько часов.

По сообщению Лыунаской префектуры, сегодня в обед на льду Чудского озера в районе Варнья образовалась большая трещина, в результате чего рыбаки не могут добраться до берега. На место стянуты все пограничные силы региона.

В связи с потеплением ситуация на льду в последние дни существенно ухудшилась, поэтому уже с 7 апреля выходить на лед Чудского озера будет запрещено как на транспортном средстве, так и пешком.