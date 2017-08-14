ФОТО: на Куртнаских озерах полыхают оставленные без присмотра костры

В редакцию Delfi прислала письмо и фото Евгения Парв, руководитель по коммуникациям Восточного спасательного центра Спасательного департамента:

"Такую картину, к сожалению, застали мы, приехав в минувший воскресный вечер с детьми к озеру Песчаное, что в Куртна. От берега отъезжал автомобиль с компанией, которая совсем недавно грелась у костра. Действительно, около озера оборудованы два прекрасных места для гриля, но люди, отдыхавшие там, к сожалению, не потрудились затушить огонь перед тем, как покинуть место отдыха. В одном из очагов огонь пылал довольно сильно, а усиливающийся ветер не обещал ничего хорошего — неподалеку находятся деревянные скамейки, которые вполне могли бы загореться от разлетающихся искр, а там и недалеко до лесного пожара.

Костер мы потушили, использовав воду из озера и песок. Хочется еще раз от себя лично и от лица Спасательного департамента напомнить, что открытый огонь ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра, а тем более, уезжать, оставив его пылать открытым пламенем. Давайте вместе сделаем окружающее нас пространство безопасным, соблюдая простые правила и ответственно относясь к обращению с огнем!"