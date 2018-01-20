ФОТО: На карьере Мяннику автомобиль провалился под лед

На карьере Мяннику в Харьюмаа произошел инцидент: проезжавший по льду автомобиль Subaru с двумя людьми внутри провалился под лед.

По словам свидетеля инцидента, автомобиль пропал под водой за 10 секунд. "Subaru ехал перед нами, поворот растянулся слишком далеко, и автомобиль соскользнул боком в место, где была вода. Затем бок машины провалился под лед, она перевернулась на крышу и пошла ко дну", - пишет он в Facebook.

Находившиеся в автомобили двое людей успели выбраться, они не пострадали.

К вечеру автомобиль вытащили из воды с помощью троса.