20.01.2018, 19:30

ФОТО: На карьере Мяннику автомобиль провалился под лед

 (26)
дополнено в 20:55
rus.delfi.ee
EST
Galerii: 80 pilti
Männiku karjääris vajus auto läbi jää Foto: Õnnetuse pealtnägija

На карьере Мяннику в Харьюмаа произошел инцидент: проезжавший по льду автомобиль Subaru с двумя людьми внутри провалился под лед.

По словам свидетеля инцидента, автомобиль пропал под водой за 10 секунд. "Subaru ехал перед нами, поворот растянулся слишком далеко, и автомобиль соскользнул боком в место, где была вода. Затем бок машины провалился под лед, она перевернулась на крышу и пошла ко дну", - пишет он в Facebook.

Находившиеся в автомобили двое людей успели выбраться, они не пострадали.

К вечеру автомобиль вытащили из воды с помощью троса.

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