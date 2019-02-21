21.02.2019, 15:30
ФОТО: На карьере Мяннику автомобиль провалился под лед. Владелец с товарищами пошел его вытаскивать(20)
Вчера вечером на карьере Мяннику автомобиль провалился под лед.
Вчера вечером на карьере Мяннику автомобиль провалился под лед.
Владелец, разумеется, не захотел оставлять его так, сегодня он вернулся с друзьями, чтобы вытащить машину. Взяли опоры, пилу, лопату и веревки и потащили!
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