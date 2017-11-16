16.11.2017, 09:21

ФОТО: На Хаапсалуском шоссе три машины оказались в кювете

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rus.delfi.ee
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Galerii: 15 pilti
Foto: Ilmar Saabas

Сегодня утром на Хаапсалуском шоссе вблизи деревни Одулемма из-за скользкого дорожного покрытия три автомобиля вылетели в кювет. Два из них перевернулись.

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры полиции Марие Аава сказала, что первое сообщение об аварии поступило около 7 утра — на место происшествия отправилась и скорая помощь. По словам Аава, пострадал один человек. Все машины оказались в кювете по отдельности.

Проезжавший по трассе читатель Delfi заметил две машины, вылетевших с шоссе, одну с одной стороны дороги, другую — с другой. По словам читателя, некоторые другие машины также остановились в том месте, чтобы оказать помощь, отдельные водители по телефону сообщали о случившемся в Центр тревоги.

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