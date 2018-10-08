ФОТО: На Фильтри теэ автомобиль под тяжестью груза перевернулся на бок

В Таллинне на Фильтри теэ автомобиль, перевозивший тяжелый груз в виде катушки с кабелем при совершении поворота перевернулся на бок.
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Коалиция Юри Ратаса в Рийгикогу осталась в меньшинстве: Тийна Кангро покинула фракцию Isamaa
08.10.2018
ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором и победа пророссийской партии на выборах в Латвии
08.10.2018
Главным событием минувших выходных стал бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором, который закончился очень двусмысленно и неожиданно. А в Латвии в ходе парламентских выборов большинство голосов избирателей набрала пророссийская партия "Согласие". Что еще интересного вы могли пропустить — читайте в нашей подборке!
ФОТО и ВИДЕО: Будьте осторожны! Черный лед сделал дороги скользкими и уже стал причиной ДТП
08.10.2018
Права и обязанности потребителя и продавца не интересуют покупателя до той поры, пока не случится что-то из ряда вон. И если до этого опыт был только положительный, тем более, мало у кого возникнет желание что-то перепроверять или не верить продавцу. Почему важно проверять все нюансы сделки и в чем отличие покупок в магазине от покупок в интернете — узнала ”МК-Эстония”.
Отцы, дети и социальные сети. Дочь экс-центриста Эрнитса раскритиковала отца за гомофобные комментарии
08.10.2018
"Я инвалид колясочник, этим летом я был на Чудском озере. Было очень жарко, вы сами знаете. Мне стало плохо, и я друга попросил заехать под знак, чтобы посадить меня в машину. Прибежал, как я понял, хозяин кемпинга неподалеку и начал фотографировать. Мы объяснили ситуацию, он не предложил помощь и прогнал нас. После чего сказал моему другу, что в следующий раз не надо брать таких друзей. В итоге я получил штраф 200 евро. Как вы считаете, в такой ситуации, заехав на пять минут под знак на 10 метров, справедливо получить такое наказание?" — спрашивает читатель "МК-Эстонии" Николай.
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Müügikonsultant
DAW (TAMMISTE PERSONALIBÜROO OÜ)
Tähtaeg: 14.10.2018
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Kontserni turunduskoordinaator
MU-CONSULTANTS EESTI OÜ
Tähtaeg: 10.10.2018
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Sotsiaalala asekantsler
SOTSIAALMINISTEERIUM ...
Tähtaeg: 01.11.2018
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Сдающих недвижимость в аренду ”по-черному” могут найти и заставить платить задним числом даже через много лет! Вам это не грозит?
07.10.2018