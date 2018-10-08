08.10.2018, 11:51

ФОТО: На Фильтри теэ автомобиль под тяжестью груза перевернулся на бок

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rus.delfi.ee
EST
Galerii: 4 pilti
Foto: Priit Simson

В Таллинне на Фильтри теэ автомобиль, перевозивший тяжелый груз в виде катушки с кабелем при совершении поворота перевернулся на бок.

Tallinn Hockey weekend
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