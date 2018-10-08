ФОТО: На Фильтри теэ автомобиль под тяжестью груза перевернулся на бок

В Таллинне на Фильтри теэ автомобиль, перевозивший тяжелый груз в виде катушки с кабелем при совершении поворота перевернулся на бок.
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На работе по двое суток и более. Как в арестном доме Пыхьяской префектуры решали проблему нехватки персонала
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Утренняя хроника ДТП: в связи с черным льдом на дорогах произошло множество аварий и пострадала женщина
08.10.2018
Отцы, дети и социальные сети. Дочь экс-центриста Эрнитса раскритиковала отца за гомофобные комментарии
08.10.2018
"Я инвалид колясочник, этим летом я был на Чудском озере. Было очень жарко, вы сами знаете. Мне стало плохо, и я друга попросил заехать под знак, чтобы посадить меня в машину. Прибежал, как я понял, хозяин кемпинга неподалеку и начал фотографировать. Мы объяснили ситуацию, он не предложил помощь и прогнал нас. После чего сказал моему другу, что в следующий раз не надо брать таких друзей. В итоге я получил штраф 200 евро. Как вы считаете, в такой ситуации, заехав на пять минут под знак на 10 метров, справедливо получить такое наказание?" — спрашивает читатель "МК-Эстонии" Николай.
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Tootekonsultant-müügiesindaja
EASTCON AG EESTI AS
Tähtaeg: 21.10.2018
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Arhitekt / ehitusarhitekt
RAE VALLAVALITSUS
Tähtaeg: 14.10.2018
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Kontserni turunduskoordinaator
MU-CONSULTANTS EESTI OÜ
Tähtaeg: 10.10.2018
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Finantsarvestuse spetsialist
FINANTSINSPEKTSIOON
Tähtaeg: 21.10.2018
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Projektijuht - vanemteenindaja
PLUS CATERING OÜ
Tähtaeg: 09.10.2018
ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором и победа пророссийской партии на выборах в Латвии
08.10.2018
Главным событием минувших выходных стал бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором, который закончился очень двусмысленно и неожиданно. А в Латвии в ходе парламентских выборов большинство голосов избирателей набрала пророссийская партия "Согласие". Что еще интересного вы могли пропустить — читайте в нашей подборке!