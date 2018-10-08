ФОТО: На Фильтри теэ автомобиль под тяжестью груза перевернулся на бок

rus.delfi.ee EST 2

В Таллинне на Фильтри теэ автомобиль, перевозивший тяжелый груз в виде катушки с кабелем при совершении поворота перевернулся на бок.