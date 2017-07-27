27.07.2017, 21:45

ФОТО: На борту судна Аэгна-Таллинн двое буянов размахивали воздушками

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rus.delfi.ee
EST
Aegna
AegnaFoto: PPA

В четверг на борту судна ”Моника”, курсирующего между Таллинном и Аэгна, разбуянились двое. Пришлось вмешаться полиции, и еще до того, как судно причалило в Таллинне.

Сотрудник бюро погранохраны Иво Утсар написал в соцмедиа, что они были вынуждены среагировать на вызов. ”Двое, находящиеся в неособо ясном сознании, чересчур вжились в ”роль Рэмбо”. Мешали людям, размахивая оружием для airsoft. На такого рода вызовы полиция реагирует особо быстро. Было принято решение взять ситуацию под контроль еще во время нахождения судна в море. Мужчин быстро задержали. Хорошая работа!”

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