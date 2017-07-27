ФОТО: На борту судна Аэгна-Таллинн двое буянов размахивали воздушками

В четверг на борту судна ”Моника”, курсирующего между Таллинном и Аэгна, разбуянились двое. Пришлось вмешаться полиции, и еще до того, как судно причалило в Таллинне.
Сотрудник бюро погранохраны Иво Утсар написал в соцмедиа, что они были вынуждены среагировать на вызов. ”Двое, находящиеся в неособо ясном сознании, чересчур вжились в ”роль Рэмбо”. Мешали людям, размахивая оружием для airsoft. На такого рода вызовы полиция реагирует особо быстро. Было принято решение взять ситуацию под контроль еще во время нахождения судна в море. Мужчин быстро задержали. Хорошая работа!”
#opjuht reageerisime Aegnale, 2 mitte just selge mõtlemisega tegelast hakkasid Rambo rolli sisseelama.Isikud r/l Monica pardal kinni peetud. pic.twitter.com/62AZThtCIU
— Ivo Utsar (@IvoUtsar) July 27, 2017