ФОТО| Мужчина присвоил чужую сумку: полиция просит помощи!

Мужчина подозревается в том, что 22 августа примерно около 15 часов он присвоил чужую сумку вместе с деньгами и документами в Замковом парке города Нарва, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

На мужчине была клетчатая рубашка коричневого цвета, голубые джинсы и красные кроссовки, при себе была мужская сумка темного цвета Tommy Hilfiger.

Полиция просит всех, кто узнает изображенного на фото мужчину, сообщить об этом Нарвскому отделению полиции по адресу vitali.kondratjev@politsei.ee или телефону 357 6148.

PPA

PPA