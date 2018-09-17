17.09.2018, 17:05

ФОТО| Мужчина присвоил чужую сумку: полиция просит помощи!

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rus.delfi.ee
EST 15
ФОТО| Мужчина присвоил чужую сумку: полиция просит помощи!
PPA

Нарвское отделение полиции просит помощи общественности в установлении личности мужчины.

Мужчина подозревается в том, что 22 августа примерно около 15 часов он присвоил чужую сумку вместе с деньгами и документами в Замковом парке города Нарва, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

На мужчине была клетчатая рубашка коричневого цвета, голубые джинсы и красные кроссовки, при себе была мужская сумка темного цвета Tommy Hilfiger.

Полиция просит всех, кто узнает изображенного на фото мужчину, сообщить об этом Нарвскому отделению полиции по адресу vitali.kondratjev@politsei.ee или телефону 357 6148.

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