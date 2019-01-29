29.01.2019, 11:45

ФОТО: Мужчина, который поджег дом эстонской певицы, отправится за решетку на долгие годы

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rus.delfi.ee
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Hedvig Hansoni maja süüdanud mees läheb kaheksaks aastaks vangi Foto: Kenno Soo

Тартуский уездный суд признал виновным Айвара Винсапуу (55), который поджег дом эстонской певицы Хедвиг Хансон, в попытке убийства и ненадлежащем физического обращении и назначил ему суммарное наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет.

Суд нашел, что представленные доказательства подтверждают вину Виснапуу. При вынесении наказания за попытку убийства суд руководствовался степенью вины, которая была оценена выше среднего, поскольку в момент, когда мужчина поджигал дом, в нем, кроме взрослых, находилось двое детей, и деяние было намеренным. Тем не менее, наказание было облегчено, поскольку деяние не было доведено до конца и осталось на стадии попытки.
Обвинение в попытке убийства находившего в доме знакомого певицы подтверждения не нашло.

Потерпевшие в отношении подозреваемого требований о возмещении ущерба не выдвинули. Обвиняемый должен покрыть процессуальные расходы на сумму 1867 евро.

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”Обвиняемый совершил одно из самых серьезных преступлений против личности, то есть попытку убийства. Суд также пришел к выводу, что улики указывают на то, что целью обвиняемого было при помощи поджога дома убить находящихся в нем людей: женщину и двоих ее несовершеннолетних детей”, — сказал старший прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Тоомас Лийва.

”На момент поджога мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и, скорее всего, на трезвую голову такого серьезного преступления совершать не стал бы. Теперь у него есть почти восемь лет, чтобы поразмыслить в тюрьме о своем деянии и освободиться от алкогольной зависимости”, — добавил он.

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