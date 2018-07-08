ФОТО: Мустамяэ окутало черным дымом

Сегодня вечером возле гаражей на Таммсааре теэ в Мустамяэ горели покрышки, в результате чего весь район окутало дымом.
Вызов поступил спасателям в 18:48 и уже через пол часа возгорание было потушено.
Сегодня вечером возле гаражей на Таммсааре теэ в Мустамяэ горели покрышки, в результате чего весь район окутало дымом.
Вызов поступил спасателям в 18:48 и уже через пол часа возгорание было потушено.
Keskkonnasäästlike transpordilahenduste juht
SCANIA EESTI AS
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Kultuuriväärtuste asekantsler
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