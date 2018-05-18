18.05.2018, 08:06

ФОТО: Молодой человек и девушка на мотоцикле убегали от полиции на бешеной скорости, пока не съехали с дороги

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rus.delfi.ee
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Tsiklimehe põgenemine Foto: Veiko Vares

В четверг через некоторое время после полуночи полицейский патруль заметил на Вабадузе пуйестеэ мотоцикл, который ехал в сторону Пярну. Увидев патруль, мотоциклист стал ускоряться и проигнорировал сигнал полицейских остановиться.

"Скорость мотоцикла в зоне 50 км/ч выросла примерно до 170 км/ч. В волости Сауэ на Пярнуском шоссе мотоцикл из-за большой скорости и дорожных работ не вписался в поворот и завалился на бок, — сказал Delfi руководитель центра дорожного надзора Пыхьяской префектуры Ханнес Кулламяэ. — Мотоцикл откатился примерно на 20 метров от места падения, и с него упали управлявший мотоциклом 20-летний мужчина и сидевшая сзади женщина".

Скорая помощь осмотрела обоих людей на месте происшествия, и они не пострадали. Управлявший мотоциклом мужчина объяснил побег тем, что у него нет прав соответствующей категории.

По факту инцидента начали производство о проступке.

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