ФОТО: Международная следственная группа разоблачила банду эстонцев, перевозивших наркотики в Финляндию

Финская полиция подозревает состоявшую из эстонцев преступную группировку в том, что летом 2015 года ее члены перевезли в Финляндию в общей сложности 16, 5 кг амфетамина и 5 кг гашиша.

Преступники снимали в деревне Ляуляйнен дачу, на которой смешивали и упаковывали привезенный в страну наркотик. Запрещенное вещество прятали в тайниках на местности в окрестностях дачи.

Foto: Keskusrikospoliisi

Foto: Keskusrikospoliisi

Весной 2016 года пятеро мужчин из Эстонии были признаны в Финляндии судом первой инстанции виновными. Недавно закончилось предварительное следствие с привлечением представителей Финляндии, Эстонии, Швеции, Европола и Евроюста. Помимо прочего, специалисты сосредоточились на 42-летнем эстонце, который считался главарем банды и подозревался в том, что именно он руководил процессом переправки наркотического вещества из Эстонии в Финляндию.