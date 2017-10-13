ФОТО: Местонахождение 10-летней Лауры Лийс до сих пор неизвестно

Длившиеся два дня поиски 10-летней Лауры Лийс, которые полиция ведет совместно с добровольцами, пока не принесли результата и местонахождение девочки до сих пор неизвестно, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

Последний раз ее видели в среду около 10 часов в районе Таллиннского порта. По имеющейся информации, девочка направилась после этого на автобусе номер 18 в Нымме.

11 октября в 20.20 Центр тревоги получил сообщение о том, что 10-летняя Лаура Лийс не вернулась домой к матери из школы. Информацию передали всем патрулям полиции Пыхьяского региона. Ночью информацию передали охранным и транспортным предприятиям, а также проверили район у холла Тондираба и Ипподрома. Полицейские побывали в школе, проверили магазины, торговые центры, заправочные станции, молодежные центры и библиотеки.

Департамент полиции и погранохраны оповестил представителей погранохраны Финляндии и Швеции, чтобы убедиться в том, что девочка не выехала из страны. На данный момент нет оснований полагать, чтобы она это сделала.

Сейчас известно, что последний раз девочку видели 11 октября около 10 часов в терминале "D" Таллиннского порта, где она сделала покупку. В 10.10 она пошла из терминала "D" в сторону ул. Йыэ. Несколько минут спустя она была на заправке Olerex на ул. Ахтри, откуда пошла в автобусный терминал в центре Виру и села на автобус номер 18.

В полдень 11 октября она могла быть в центре Явре и его окрестностях. Вчера, 12 октября, поступило сообщение, что около 12 часов девочку, соответствующую описанию внешности Лауры, видели у бассейна Нымме, а также у "Rõõmu Kebab" на перекрестке ул. Рыыму и Вабадузе пуйестеэ.

12 октября в 20.30 вместе с добровольцами резервной спасательной группы был проверен пустырь между терминалом "D" и горхоллом, чтобы исключить возможность, что девочка находится там в беспомощном состоянии. К поискам подключились и добровольцы из числа гражданских лиц. Поиски продолжались до раннего утра в парках Нымме и Мустамяэ, но, к сожалению, безрезультатно.

Уходя из дома, на Лауре Лийс были темно-синяя куртка, темно-синие колготки, темно-синяя школьная юбка, при ней был пестрый клетчатый рюкзак. У девочки был мобильный телефон, но он выключен с момента исчезновения.

Рукододитель Ляэне-Харьюского отделения полиции Вейко Рандлайне сказал, что полицецские продолжают собирать информацию, которая может помочь в поисках девочки.

"Проверяем все поступающие нам сообщения и намеки, их много. Благодарим всех людей, которые связались с нами. Пока девочка не найдена, просим передавать любой фрагмент информации на номер 112. Особенно ждем звонки от людей, которые ехали на 18-м авбтобусе днем в среду и видели бы девочку", — сказал Рандлайне.