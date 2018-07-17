17.07.2018, 16:30

ФОТО: Мчавшийся на McLaren со скоростью 200 км/ч финн проведет неделю за решеткой в Рапла

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местные приходят к машине, чтобы сфотографироваться
rus.delfi.ee
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ФОТО: Мчавшийся на McLaren со скоростью 200 км/ч финн проведет неделю за решеткой в Рапла
Facebook

”В последние дни многие местные жители приходили к Рапласкому дому полиции, чтобы сфотографироваться на фоне шикарной машины. Люди спрашивали, что делает здесь этот McLaren с иностранными номерами”, — написано на странице Ляэнеской префектуры в Facebook.

"Все просто. В воскресенье ночью полицейские задержали гражданина Финляндии, который слишком быстро мчался на своем McLaren по дороге. Полицейские зафиксировали, что он ехал со скоростью более 200 км/ч. Поскольку нарушение было тяжким и 59-летний финн своим поведением поставил под угрозу других участников движения, полиция доставила его к судье и ходатайствовала об аресте”.

В качестве наказания лихачу был назначен арест сроком на семь дней.

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