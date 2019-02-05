ФОТО: Масштабная операция по поиску угнанного в Таллинне Lexus прошла успешно: авто задержали в Тартумаа

”В поимке транспортного средства нам очень помогли жители Южной Эстонии, от которых поступило десятки сообщений. Спасибо вам за готовность внести свой вклад в обеспечение нашей с вами безопасности”, — сказал оперативный дежурный Лыунаской префектуры Балдур Пилден.

Он сказал, что и сами автовладельцы должны вносить вклад в обеспечение сохранности и защиты своего автомобиля. ”Поэтому мы советуем владельцев более новых и дорогих автомобилей не оставлять их без присмотра заведенными”, — отметил он и добавил, что разумно было бы установить и дополнительные устройства безопасности.

Вчера около 19 часов в полицию поступило сообщение о том, что со двора дома на Тарту мнт в Таллинне угнали легковой автомобиль Lexus LS600HL 2015 года.

Несмотря на то, что информация была сразу же передана всем патрулям по всей Эстонии, обнаружить автомобиль не удалось.

Сегодня утром угнанный автомобиль был замечен на автозаправке Circel-K на улице Пикк в городу Выру. Водитель заправился, но не заплатил и уехал в неизвестном направлении.