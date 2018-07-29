ФОТО: Лишь две недели на дорогах Эстонии: в Вильяндимаа в аварию попала люксовая машина Ferrari

Вчера в Вильяндимаа в аварию попала люксовая машина Ferrari, которая была зарегистрирована в Эстонии всего две недели назад.

По первоначальным данным, авария произошла примерно в 19:35 на втором километре шоссе Вильянди-Метскюла. 32-летний мужчина, находясь за рулем Ferrari F 430, потерял управление из-за неправильно выбранной скорости. Машина вылетела в кювет и перевернулась на крышу.

Водителя и 62-летнего пассажира доставили в больницу.

По данным ARK, данный автомобиль Ferrari F 430 2006 года выпуска зарегистрирован в Эстонии 17 июля, то есть, две недели назад. "Кушает" машина с аппетитом — 27 литров на 100 км в городе, на шоссе 13,3 литра. В среднем получается 18,3 литра на 100 км.

По данным разных автопорталов, данная модель Ferrari 2006 года стоит в среднем 100 000 евро.