ФОТО: Криминальный Вильяндимаа: по Колга-Яани и Каркси-Нуйа прокатилась волна грабежей

В январе и феврале в полицию поступило семь заявлений о взломах и грабежах в Колга-Яани Вильяндиского уезда. Также и в Каркси-Нуйа за один вечер воры успели ”погостить” в четырех домохозяйствах.

Добычей воров стали несколько дорогих рабочих инструментов. Причиненный ущерб составляет тысячи евро. Ни один из подозреваемых задержан не был. Полиция просит помощи у местных жителей.

Волна взломов и грабежей накрыла Колга-Яани рано утром первого дня нового года: в полицию сообщили о разбитом окне местного магазина. Далеко воры забраться не успели, но своими действиями нанесли ущерб в 244 евро.

На следующий день воры собрали урожай побогаче: они посетили одно из домохозяйств и поживились там бензопилой стоимостью 705 евро. Позже в этот же день сообщили и о взломе мастерской, откуда украли четыре обода вместе с дисками, шины, две пилы. Ущерб оценили в 300 евро.

Позже в уезде было совершено еще несколько подобных преступлений. В ходе одного из них нанесли телесные повреждения спящему мужчине.

По словам полиции, следователи собрали всю возможную информацию с каждого места преступления, в данный момент проверяют разные версии и пытаются выяснить личности совершивших их.

Полиция сотрудничает с местным самоуправлением и надеется на сотрудничество с местными жителями.