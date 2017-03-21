ФОТО: Коварные злоумышленники обводят вокруг пальца продавцов

Полиция просит содействия в установлении личностей людей, которых есть основание связывать с выманиванием денег в магазинах Тарту и Таллинна.

Изображенных на фотографии мужчину и женщину есть основание связывать с выманиванием денег у работника магазина в марте как Таллинне, так и в Тарту. Мужчина и женщина разговаривают на английском языке и могут передвигаться на автомобиле Volkswagen темного цвета.

На примере произошедшего в Тарту — изображенная на фотографии женщина хотела купить в ювелирном магазине украшение за несколько десятков евро и для оплаты положила на прилавок 200-евровую купюру. Когда продавец протянул женщине сдачу, женщина передумала и вернула украшение. Продавец вернул женщине ее 200-евровую купюру, и пара ушла из магазина. После этого работник обнаружил, что из оставшейся на прилавке сдачи пропало больше половины.

Если кто-то узнает изображенных на фотографии женщину и мужчину, просят сообщить об этом по инфотелефону полиции 612 3000 или по контактам полиции 730 8668, aita.ambos@politsei.ee.