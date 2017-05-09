ФОТО: Каждая жизнь драгоценна — полицейские спасли упавшего в трубу лисенка

В понедельник днем йыхвиские патрульные полицейские Айнар и Янис заметили в Йыхви на Раквере теэ обеспокоенную женщину, которая, махая рукой, привлекала внимание полицейских.
Когда полицейские остановились, выяснилось, что поблизости упал в глубокую трубу лисенок, который самостоятельно оттуда не выбрался, сообщается на странице Идаской префектуры в Facebook.
Недолго думая, полицейские с помощью подручных средств вытащили лисенка из трубы, чем спасли ему жизнь.
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