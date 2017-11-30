30.11.2017, 14:29

ФОТО: Известная мошенница Лийз Хаавел вновь признана виновной, но уже завтра выйдет на свободу

 (15)
rus.delfi.ee
EST
ФОТО: Известная мошенница Лийз Хаавел вновь признана виновной, но уже завтра выйдет на свободу
Foto: Karin Kaljuläte

Сегодня Харьюский уездный суд признал скандально известную мошенницу Лийз Хаавел (ныне Элоиз-Кейтерин Хаавел) виновной в незаконном использовании индентитета другого человека и компьютерном мошенничестве и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на три года, из которых реально отсидеть придется шесть месяцев.

Остальной срок — условный. Поскольку женщина находится за решеткой с 1 июня, то уже завтра выйдет на свободу.

Согласно обвинению, Хаавел обманным путем выманивала у пожилых мужчин, используя их стояния здоровья, банковские карты, и снимала в банкомате большие суммы. Наряду с этим женщина выдавала себя за другого человека и представлялась социальным работникам родственницей пострадавших. Нанесенный жертвам урон оценивается как минимум в 50 000 евро.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии