ФОТО: Известная мошенница Лийз Хаавел вновь признана виновной, но уже завтра выйдет на свободу

Сегодня Харьюский уездный суд признал скандально известную мошенницу Лийз Хаавел (ныне Элоиз-Кейтерин Хаавел) виновной в незаконном использовании индентитета другого человека и компьютерном мошенничестве и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на три года, из которых реально отсидеть придется шесть месяцев.
Остальной срок — условный. Поскольку женщина находится за решеткой с 1 июня, то уже завтра выйдет на свободу.
Согласно обвинению, Хаавел обманным путем выманивала у пожилых мужчин, используя их стояния здоровья, банковские карты, и снимала в банкомате большие суммы. Наряду с этим женщина выдавала себя за другого человека и представлялась социальным работникам родственницей пострадавших. Нанесенный жертвам урон оценивается как минимум в 50 000 евро.