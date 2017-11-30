ФОТО: Известная мошенница Лийз Хаавел вновь признана виновной, но уже завтра выйдет на свободу

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Сегодня Харьюский уездный суд признал скандально известную мошенницу Лийз Хаавел (ныне Элоиз-Кейтерин Хаавел) виновной в незаконном использовании индентитета другого человека и компьютерном мошенничестве и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на три года, из которых реально отсидеть придется шесть месяцев.