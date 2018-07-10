10.07.2018, 09:42

ФОТО: Из-за спора двух водителей в центре Таллинна встало трамвайное движение

 (6)
rus.delfi.ee
EST 4
Liiklusõnnetus Draamateatri ees
Liiklusõnnetus Draamateatri eesFoto: Reet Pärgma

В 8:54 полиция получила вызов к Эстонскому драматическому театру на Пярну маантеэ в центре Таллинна, где столкнулись два легковых автомобиля. ДТП нарушило не только автомобильное движениЕ, но и трамвайное.

Между собой столкнулись Škoda Octavia и Volvo XC90. Водители не смогли договориться, поэтому на месте ДТП образовалась большая пробка, и встало трамвайное движение.

В результате ДТП никто не пострадал. Полиция помогла водителям разобраться, кто был виновником ДТП. Дальше случаем займется страховая фирма.

Cмотрите ли вы чемпионат мира по футболу 2018?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


На руках у населения по-прежнему находятся миллионы эстонских крон, а кому-то попадаются удивительные находки в старых деньгах

10.07.2018
Вот уже более семи лет прошло с того момента, как Эстония сменила официальную валюту с кроны на евро. И хотя из повседневного обихода старые эстонские деньги давно исчезли, кроны все еще дают о себе знать, будь то частные коллекции или же собственные сбережения, оставленные на память, или же зарытые в домах или полях заначки. ”МК-Эстония” решила выяснить, сколько у нас еще осталось крон и что делать, если ты обнаружил дома удивительную находку.
Подробнее

"Эта травма испортила мне всю жизнь". Резко остановившийся эскалатор изувечил женщине ногу

09.07.2018
В редакцию Delfi обратилась Екатерина (имя изменено, настоящее имя редакции известно — прим. ред.), которая сильно повредила ноги на эскалаторе в новом офисном здании Finest в центре Таллинна. По ее словам, ей никто не оказал помощь, а эскалатор неисправен уже давно. Собственник здания приносит женщине свои извинения и обещает еще раз проверить работу эскалаторов. От редакции: осторожно, фото может вас шокировать!
Подробнее


ГРАФИК: Как оставленный без присмотра мальчик упал с горки в виде трубы в Ülemiste

10.07.2018
В воскресенье во второй половине дня скорая получила вызов в торговый центр Ülemiste, где мальчик дошкольного возраста упал с трубы для скатывания с высоты нескольких метров. Смотрите, как произошло падение.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


СТУДИЯ DELFI | Активист Евгения Чирикова откровенно о причинах написания открытого письма президенту ЭР

09.07.2018
Одной из наиболее резонансных публикаций последних недель в отечественных СМИ стало открытое письмо Евгении Чириковой президенту ЭР Керсти Кальюлайд. Оно было опубликовано на нашем портале и в газете Eesti Päevaleht. В письме известная российская эколог-активист и деятель оппозиции обозначила ряд пунктов, которые, по ее мнению, существенно мешают иммигрантам статьчастью эстонского общества. Мы попросили Евгению Чирикову раскрыть подробности этой истории.
Подробнее

ФОТО: Из-за спора двух водителей в центре Таллинна встало трамвайное движение

10.07.2018
В 8:54 полиция получила вызов к Эстонскому драматическому театру на Пярну маантеэ в центре Таллинна, где столкнулись два легковых автомобиля. ДТП нарушило не только автомобильное движениЕ, но и трамвайное.
Подробнее

Naiste käekell Daniel Wellington DW00100061
129,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Bristol Silver DW00100090
219,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €
269,70 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Cuzco
69,- €
27,60 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
334,80 €

Вице-канцлер: не всем нужно место в доме попечения, например, в Дании 97% нуждающихся в помощи пожилых справляются дома

10.07.2018
На прошлой неделе бросилось в глаза, что обсуждения социальных тем потихоньку набирают обороты и получившая в этом году большое внимание Министерства социальных дел тема опеки над пожилыми входит в контекст предстоящих выборов. Обоснованно.
Подробнее


ВИДЕО: Хотите стать сопродюсером первого эстонского сериала на русском языке? LasnaГорск приглашает всех поддержать проект

10.07.2018
Начиная с 10 июля, на платформе коллективного финансирования Hooandja все заинтересованные могут стать сопродюсерами первого эстонского сериала на русском языке LasnaГорск, сообщают организаторы проекта.
Подробнее

Читатель: как установить, что у меня профессиональное заболевание?

10.07.2018
"Я долго работаю на одном вредном производстве и подозреваю, что из-за работы у меня развилась болезнь. Как установить, что у меня именно профессиональное заболевание, чтобы получить, возможно, какую-то компенсацию? Или хотя бы просто установить факт, что это заболевание у меня возникло из-за работы, чтобы на производстве пересмотрели мой график, понизили нагрузку", — пишет читатель "МК-Эстонии" Валерий.
Подробнее

Отец ребенка, родившегося в скорой на обочине дороги: ставлю медикам 10 пунктов из 10

09.07.2018
Вчера у семьи из Валга ребенок родился прямо в карете скорой, которая ехала из Валга в Тарту. После успешных родов отец семейства сделал на память фотографию вместе с медиками. Глава семейства разрешил медикам использовать в соцсреде данную фото.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ