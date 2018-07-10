ФОТО: Из-за спора двух водителей в центре Таллинна встало трамвайное движение

В 8:54 полиция получила вызов к Эстонскому драматическому театру на Пярну маантеэ в центре Таллинна, где столкнулись два легковых автомобиля. ДТП нарушило не только автомобильное движениЕ, но и трамвайное.

Между собой столкнулись Škoda Octavia и Volvo XC90. Водители не смогли договориться, поэтому на месте ДТП образовалась большая пробка, и встало трамвайное движение.

В результате ДТП никто не пострадал. Полиция помогла водителям разобраться, кто был виновником ДТП. Дальше случаем займется страховая фирма.