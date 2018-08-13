ФОТО: Из-за сообщения о бомбе эвакуировали отель Tallink рядом с торговым центром Viru

"Полиция закрыла для движения участок улицы Лайкмаа между Нарвским шоссе и Гонсиори. Саперы и другие оперативные службы сейчас работают на месте происшествия. Дополнительную информацию предоставим при первой возможности", — сказала Аава Delfi.

По словам находящегося на месте фотографа Delfi, людей из отеля эвакуировали.

По состоянию на 14:35, по данным Delfi, эвакуацию прекратили, следовательно, бомбу не нашли.

"Саперы проверили здание, ничего подозрительного не нашли. Инцидент исчерпан, и движение открыто", — добавила позднее Аава.