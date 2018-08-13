13.08.2018, 14:35

ФОТО: Из-за сообщения о бомбе эвакуировали отель Tallink рядом с торговым центром Viru

 (15)
дополнено в 14:46
rus.delfi.ee
EST 8
Galerii: 18 pilti
Foto: Madis Veltman

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Марие Аава, поступило сообщение о бомбе в отеле Tallink на улице Лайкмаа.

"Полиция закрыла для движения участок улицы Лайкмаа между Нарвским шоссе и Гонсиори. Саперы и другие оперативные службы сейчас работают на месте происшествия. Дополнительную информацию предоставим при первой возможности", — сказала Аава Delfi.

По словам находящегося на месте фотографа Delfi, людей из отеля эвакуировали.

По состоянию на 14:35, по данным Delfi, эвакуацию прекратили, следовательно, бомбу не нашли.

"Саперы проверили здание, ничего подозрительного не нашли. Инцидент исчерпан, и движение открыто", — добавила позднее Аава.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Экс-судья раскритиковал прокуратуру и КаПо. Генпрокурор коллегам: не принимайте это близко к сердцу!

13.08.2018
Генеральный государственный прокурор Лавли Перлинг направила сегодня своим коллегам письмо, в котором выразила надежду на то, что прокуроры не будут принимать близко к сердце критику и обвинения бывшего судьи Лео Кунмана.
Подробнее



Жителям Таллинна о ремонте в квартире остается только мечтать: все строители заняты

13.08.2018
По словам исполнительного директора 1Partner Kinnisvara Мартина Вахтера, сейчас в Эстонии в связи со строительным бумом крайне трудно найти человека, который отремонтирует вам квартиру.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Терпение Еврокомиссии лопнуло. Эстония может получить огромный штраф за неприсоединенные к общей канализации домохозяйства

13.08.2018
Уже в самое ближайшее время Еврокомиссия может ходатайствовать о назначении Эстонии штрафа за то, что в стране не все домохозяйство присоединены к общей канализационной системе, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

-15% Meeste käekell Police D-JAY PL.14835JSB/02
189,- €
160,65 €
-15% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.15142JSB/61
139,- €
118,15 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100023
189,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106652001
135,- €
81,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES107212001
96,30 €
57,78 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €

В России ответили Вайкуле, которая заявила, что не поедет выступать в Крым ни за какой гонорар

13.08.2018
Недавно певица Лайма Вайкуле заявила о том, что она ни за какой гонорар не поедет в российский Крым. На ее заявление резко отреагировали некоторые российские политики и деятели культуры.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Повезло! Эстонские альпинисты чудом спаслись при покорении Пика Коммунизма

13.08.2018
Группа эстонских альпинистов из шести человек, возглавляемая Катрин Мерисалу, поставила перед собой сложную задачу — покорить две самые высокие вершины Памирских гор на таджикской стороне: пик Исмоила Сомони, который в свое время считался самой высокой точкой бывшего Советского Союза (7495 м), и находящийся недалеко пик Корженевской (7105 м).
Подробнее


Принадлежащая Кроссу мыза Кыуэ по уши в долгах, часть сотрудников сократили. Мыза закрывается?

13.08.2018
Delfi получил информацию от читателя, что мыза Кыуэ закрывается, а сотрудникам уже выплатили компенсацию за сокращение. Владелец мызы Эрик-Нийлес Кросс сообщил, что данная информация не отвечает действительности.
Подробнее