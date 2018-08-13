13.08.2018, 14:35

ФОТО: Из-за сообщения о бомбе эвакуировали отель Tallink рядом с торговым центром Viru

 (18)
дополнено в 14:46
rus.delfi.ee
EST 8
Galerii: 18 pilti
Foto: Madis Veltman

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Марие Аава, поступило сообщение о бомбе в отеле Tallink на улице Лайкмаа.

"Полиция закрыла для движения участок улицы Лайкмаа между Нарвским шоссе и Гонсиори. Саперы и другие оперативные службы сейчас работают на месте происшествия. Дополнительную информацию предоставим при первой возможности", — сказала Аава Delfi.

По словам находящегося на месте фотографа Delfi, людей из отеля эвакуировали.

По состоянию на 14:35, по данным Delfi, эвакуацию прекратили, следовательно, бомбу не нашли.

"Саперы проверили здание, ничего подозрительного не нашли. Инцидент исчерпан, и движение открыто", — добавила позднее Аава.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Экс-судья раскритиковал прокуратуру и КаПо. Генпрокурор коллегам: не принимайте это близко к сердцу!

13.08.2018
Генеральный государственный прокурор Лавли Перлинг направила сегодня своим коллегам письмо, в котором выразила надежду на то, что прокуроры не будут принимать близко к сердце критику и обвинения бывшего судьи Лео Кунмана.
Подробнее




КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu: наши вкладчики заработали более 1,4 миллиона евро
Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu действует с 2013 года. У создателей общества, руководства и работников к этому моменту уже имелся обширный опыт работы в финансовом секторе, что сказалось на результате: за 5 лет деятельности наши вкладчики заработали в виде процентов более 1,4 миллиона евро.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Жителям Таллинна о ремонте в квартире остается только мечтать: все строители заняты

13.08.2018
По словам исполнительного директора 1Partner Kinnisvara Мартина Вахтера, сейчас в Эстонии в связи со строительным бумом крайне трудно найти человека, который отремонтирует вам квартиру.
Подробнее

В России ответили Вайкуле, которая заявила, что не поедет выступать в Крым ни за какой гонорар

13.08.2018
Недавно певица Лайма Вайкуле заявила о том, что она ни за какой гонорар не поедет в российский Крым. На ее заявление резко отреагировали некоторые российские политики и деятели культуры.
Подробнее

-15% Meeste käekell Police D-JAY PL.14835JSB/02
189,- €
160,65 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black
360,- €
334,80 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106652001
135,- €
81,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €
269,70 €
-25% Käekell LACO Spirit of St. Louis 861909
540,- €
405,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Терпение Еврокомиссии лопнуло. Эстония может получить огромный штраф за неприсоединенные к общей канализации домохозяйства

13.08.2018
Уже в самое ближайшее время Еврокомиссия может ходатайствовать о назначении Эстонии штрафа за то, что в стране не все домохозяйство присоединены к общей канализационной системе, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

Повезло! Эстонские альпинисты чудом спаслись при покорении Пика Коммунизма

13.08.2018
Группа эстонских альпинистов из шести человек, возглавляемая Катрин Мерисалу, поставила перед собой сложную задачу — покорить две самые высокие вершины Памирских гор на таджикской стороне: пик Исмоила Сомони, который в свое время считался самой высокой точкой бывшего Советского Союза (7495 м), и находящийся недалеко пик Корженевской (7105 м).
Подробнее

Принадлежащая Кроссу мыза Кыуэ по уши в долгах, часть сотрудников сократили. Мыза закрывается?

13.08.2018
Delfi получил информацию от читателя, что мыза Кыуэ закрывается, а сотрудникам уже выплатили компенсацию за сокращение. Владелец мызы Эрик-Нийлес Кросс сообщил, что данная информация не отвечает действительности.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ