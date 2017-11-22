ФОТО: Из-за сломавшегося трамвая в центре Таллинна образовалась трамвайная пробка

Сегодня около 17.00 на Нарвском шоссе, в районе Хобуяама, один трамвай вышел из строя, заблокировав трамвайное движение.

По словам находившегося на месте читателя Delfi, один трамвай остановился и начал подавать сигналы тревоги. Другой, ехавший за ним, заблокировал движение.

”Из окна видно 10 трамваев, но за углом дома, вероятно, еще несколько”, — сообщил читатель.

Руководитель по связям с общественностью Городского траспорта Урмас Тооминг сказал, что один трамвай из-за поломки не смог продолжать движение.

”Трамвай отбуксируют в депо и движение продолжится”, — сказал он сразу после образования трамвайной пробки.