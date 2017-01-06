Сегодня вспыхнул пожар в Ассаку на Ярве теэ, и в связи с этим движение на этой улице частично закрыто.

Насколько известно, пострадавших при пожаре нет.

По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры, закрыт отрезок дороги от перекрестка Старо-Тартуского шоссе до перекрестка Ярве пыйк. На месте регулирует движение полиция, участникам движения советуют использовать альтернативные маршруты, например, ехать через улицу Вески или Туру.

Пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра Анника Коппель сказала Delfi, что пожар ограничили раньше семи часов и сейчас еще открывают крышу для обнаружения очагов возгорания и проводят дополнительное тушение.