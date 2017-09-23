ФОТО: Из-за лося на шоссе Таллинн-Нарва произошла тяжелая авария. Пострадала женщина и двое ее детей

Пыхьяская префектура сообщила Delfi, что в пятницу около 20.55 на 43 километре шоссе Таллинн-Нарва произошла тяжелая авариям.

Автомобиль Honda Accord, двигавшийся в направлении Нарвы, столкнулся с выбежавшим на дорогу лосем, после чего его выкинуло на полосы встречного движения (шоссе на данном участке — четырехполосное) через разделительную зеленую зону.

Там Honda столкнулась с двигавшимся в направлении Таллинна автомобилем Toyota.

Водитель Honda повреждений не получил, в то время как находившаяся за рулем Toyota женщина, а также пассажиры — двое ее детей, пострадали. Они доставлены в больницу.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Департамент шоссейных дорог перекрыл шоссе на данном участке по направлению "в Таллинн", организовав объезд. В 22.47 движение по одной из полос в этом направлении было восстановлено.