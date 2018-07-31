ФОТО: Из-за лопнувшей шины грузовик совершил аварию: водителя пришлось вырезать из кабины

Сегодня во второй половине дня на шоссе Таллинн-Рапла-Тюри произошла авария: наполненный грузом грузовик из-за лопнувшей передней покрышки съехал в лес.
Спасателям пришлось вырезать водителя из машины.
Сегодня во второй половине дня на шоссе Таллинн-Рапла-Тюри произошла авария: наполненный грузом грузовик из-за лопнувшей передней покрышки съехал в лес.
Спасателям пришлось вырезать водителя из машины.
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