31.07.2018, 17:17

ФОТО: Из-за лопнувшей шины грузовик совершил аварию: водителя пришлось вырезать из кабины

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rus.delfi.ee
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Galerii: 19 pilti
Veok paiskus purunenud rehvi tõttu metsa Foto: Kaspar Pokk

Сегодня во второй половине дня на шоссе Таллинн-Рапла-Тюри произошла авария: наполненный грузом грузовик из-за лопнувшей передней покрышки съехал в лес.

Спасателям пришлось вырезать водителя из машины.

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