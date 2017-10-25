ФОТО: Из-за короткого замыкания на подстанции в Тарту произошел взрыв

Сегодня в первой половине дня Лыунаский спасательный центр получил сообщение, что в Тарту на улице Тяхе был взрыв.
Лыунаский спасательный центр получил сообщение, что на улице Тяхе произошло короткое замыкание на подстанции и оно стало причиной взрыва.
По словам пресс-секретаря Лыунаского спасательного центра, сообщение о коротком замыкании передано электрикам. "На место происшествия отправились проконтролировать ситуацию и спасатели", — добавляет он.
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