ФОТО: Из-за аварии в Пыхья-Таллинне образовалась пробка, троллейбусы стояли

Сегодня около 8 часов в Таллинне у перекрестка улицы Техника и Палдиски маантеэ произошла авария. Ни один человек не пострадал, но возникли проблемы в движении.

В Пыхьяской префектуре подтвердили, что авария произошла в 8:03 с внедорожником. Делом дальше занимается страховка. Но попавшая в аварию машина препятствовала движению, троллейбусы стояли и в утренний час пик образовалась пробка.

Проезжавший мимо места аварии около 8:50 читатель сказал, что машину увезли и движение восстанавливается. Но ехавший на автобусе на работу со стороны Сыле читатель отметил, что еще около 9 часов автобус двигался как улитка — например, от остановки "Кольде пуйестеэ" добрались до остановки "Хярьяпеа" за 15 минут.