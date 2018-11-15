15.11.2018, 08:00

ФОТО: Из психиатрической клиники в Таллинне сбежал мужчина: полиция просит помощи

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rus.delfi.ee
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ФОТО: Из психиатрической клиники в Таллинне сбежал мужчина: полиция просит помощи
PPA

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 30-летнего Хейнриха, который вчера вечером ушел из из психиатрической клиники в Таллинне и до сих пор не вернулся.

Ранее в подобных ситуациях мужчину находили в районе Штромки. Также он может передвигаться общественным транспортом и автостопом и оказаться за пределами столицы.

Его рост около 170 см, телосложение худощавое. Уходя из больницы, был одет в темно-синюю куртку, бежевые брюки от пижамы и калоши, но не исключено, что он переоделся. Ни документов, ни телефона у него с собой нет.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией, позвонить по номеру 112.

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