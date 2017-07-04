ФОТО: Из питомника RMK украли саженцы сосны, ущерб — около 6000 евро

Нехорошая история, мягко скажем, произошла в Кулленгаском питомнике RMK: на прошлой неделе оттуда украли 94 саженца сосны. Материальный ущерб составил 5640 евро, сообщает на своей русскоязычной странице в Facebook RMK.

Большой размер ущерба объясняется тем, что украли не просто выращенные из семян деревца, а привитые клоны плюсовых деревьев, над которыми немало потрудились.

Одно дело — материальная сторона кражи, другое — время и старания людей, которые занимаются выращиванием этих деревьев. Уже только найти плюсовые деревья, наиболее ценные представители своего вида — большой труд, а получение их семян — долговременная и кропотливая работа, не говоря уже о последующих занятиях прививанием и выращиванием.

Украденные саженцы легко узнать по местам прививки. В лесу таких растений не бывает.

Если кому-то будут предлагать особенные саженцы сосны, или кто-то знает их местонахождение, просим сообщить об этом в Кулленгаский питомник по телефону 5780 9100 или по адресу lauri.saapan@rmk.ee.

На фото изображены похожие растения: