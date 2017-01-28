28.01.2017, 21:08

ФОТО: Из нарвского арестантского дома сбежали двое задержанных

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rus.delfi.ee
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Artur ja Dmitri
Artur ja DmitriFoto: Politsei

Сегодня вечером примерно в 18:20 из нарвского арестантского дома сбежали двое ранее задержанных: 26-летний Артур и 28-летний Дмитрий.

Около 18:20 26-летний во время медосмотра напал на работника арестантского дома, после этого он завладел удостоверением полицейского, а затем освободил из камеры 28-летнего Дмитрия.

Рост Артура 160 см, у него короткие темные волосы. Он среднего телосложения.

Рост Дмитрия 175 см, он худощавого телосложения.

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