ФОТО: Из нарвского арестантского дома сбежали двое задержанных, один задержан

Сегодня вечером примерно в 18:20 из нарвского арестантского дома сбежали двое ранее задержанных: 26-летний Артур и 28-летний Дмитрий. Примерно в 22:00 полиция сообщила, что Дмитрия удалось задержать.
Артур и Дмитрий находились а нарвском арестантском доме.
Около 18:20 26-летний во время медосмотра напал на работника арестантского дома, после этого он завладел удостоверением полицейского, а затем освободил из камеры 28-летнего Дмитрия.
Рост Артура 160 см, у него короткие темные волосы. Он среднего телосложения.
Рост Дмитрия 175 см, он худощавого телосложения.
Kiili vald, Часть дома, 219 000 EUR
Jõelähtme vald, Дом, 155 000 EUR
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