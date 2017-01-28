ФОТО: Из нарвского арестантского дома сбежали двое задержанных, обоих поймали

Сегодня вечером примерно в 18:20 из нарвского арестантского дома сбежали двое ранее задержанных: 26-летний Артур и 28-летний Дмитрий. Около 22:00 полиция сообщила, что Дмитрия задержали, но продолжают искать Артура. В 23:30 полиция сообщила, что задержан и второй беглец.

Артур и Дмитрий находились а нарвском арестантском доме.

Около 18:20 26-летний во время медосмотра напал на работника арестантского дома, после этого он завладел удостоверением полицейского, а затем освободил из камеры 28-летнего Дмитрия.

Рост Артура 160 см, у него короткие темные волосы. Он среднего телосложения.

Рост Дмитрия 175 см, он худощавого телосложения.