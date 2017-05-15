ФОТО: Из гимназии Кохтла-Ярве эвакуировали учеников из-за сильного запаха хлора

В понедельник примерно в 10 часов утра в Ярвеской гимназии, расположенной в Кохтла-Ярве по улице Катсе, произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого, по словам представителя Спасательного департамента, ”двум людям понадобилась медицинская помощь”.

На место происшествия прибыли несколько экипажей спасателей из Кохтла-Ярве, Йыхви, Силламяэ. На месте находились несколько машин скорой помощи и полиции. Находившиеся в помещении люди были эвакуированы на улицу.

По словам спасателей, произошла утечка вредного вещества в бассейн.

Все подъезды к гимназии были перекрыты полицейскими.