ФОТО: Из гимназии Кохтла-Ярве эвакуировали учеников из-за сильного запаха хлора

В понедельник примерно в 10 часов утра в Ярвеской гимназии, расположенной в Кохтла-Ярве по улице Катсе, произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого, по словам представителя Спасательного департамента, ”двум людям понадобилась медицинская помощь”.
На место происшествия прибыли несколько экипажей спасателей из Кохтла-Ярве, Йыхви, Силламяэ. На месте находились несколько машин скорой помощи и полиции. Находившиеся в помещении люди были эвакуированы на улицу.
По словам спасателей, произошла утечка вредного вещества в бассейн.
Все подъезды к гимназии были перекрыты полицейскими.
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