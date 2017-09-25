ФОТО: Из ехавшего по улицам Тарту крана текло масло

Сегодня после полудня спасатели задержали ехавший по улице Рингтеэ в Тарту кран, из которого текло масло. Длина загрязненного участка — чуть больше километра.

Сегодня после полудня в Лыунаский спасательный центр поступил вызов, что в Тарту масштабное масляное загрязнение. "Загрязнение начинается с улицы Рингтеэ и идет вниз в сторону Тартуской тюрьмы", — комментирует пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра Марек Кийк. По словам Кийка, масляное загрязнение началось из-за неисправной гидравлики крана.

"Кран смог проехать еще несколько сотен метров прежде, чем его задержали", — сказал Кийк. Он добавил, что водитель крана не знал о неисправности и о протекающей машине.

"К настоящему моменту спасатели накрыли наиболее опасные места абсорбентом, и дальше очищением занимается уже фирма по обслуживанию дорог. Длина загрязненного отрезка — чуть больше километра", — сказала Кийк.